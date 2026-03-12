hall of fame del milan al via le nuove votazioni ora tocca ai centrocampisti

Oggi sono iniziate le votazioni per l’Hall of Fame del Milan dedicate ai centrocampisti. Sono chiamati a scegliere i tre migliori giocatori di questa posizione nella storia del club. La selezione coinvolge i tifosi e gli appassionati, che possono esprimere le proprie preferenze attraverso appositi strumenti online. La decisione finale determinerà chi entrerà a far parte di questa speciale lista di riconoscimenti.

Lanciata in occasione del 125° Anniversario di AC Milan, la Hall of Fame ha già registrato l’ingresso di Franco Baresi come Membro Onorario, nominato nel suo 50° anno con il Club, e di tre Membri Eletti dai tifosi: gli attaccanti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten. Nelle prossime settimane la votazione vedrà protagonisti i migliori centrocampisti che hanno indossato i nostri colori, incarnando i valori rossoneri dentro e fuori dal campo. Saranno 30 i candidati che, da oggi, giovedì 12 marzo, si contenderanno i tre posti disponibili nella Classe del 2026. Il processo di selezione sarà guidato dai tifosi, che potranno esprimere la propria preferenza sulla piattaforma AC Milan e partecipare all’estrazione per vincere una maglia rossonera autografata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

