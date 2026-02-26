Città Metropolitana di Napoli | seminario nazionale Anci Educare alla Mobilità Sicura

Venerdì 27 febbraio 2026, si terrà un seminario nazionale promosso da Anci presso il Palazzo della Provincia a Napoli. L’evento, in programma dalle 10:30 alle 13:30, si concentrerà sul tema dell’educazione alla mobilità sicura. L’appuntamento coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e esperti del settore, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle strategie per promuovere comportamenti corretti tra gli utenti della strada.

Guida ResponsabilMente: cosa pensano i ragazzi

