Guerrieri la regola dell’equilibrio replica su Rai Premium | quando rivedere le repliche della fiction con Alessandro Gassmann

Da piperspettacoloitaliano.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guerrieri – La regola dell’equilibrio è una fiction tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e viene trasmessa su Rai Premium, sia in televisione che in streaming. La serie vede protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo dell’avvocato Guido Guerrieri. Le repliche sono disponibili per chi desidera rivederle o seguirle per la prima volta. La trasmissione include anche repliche in diverse fasce orarie e orari di accesso online.

Guerrieri la regola dell’equilibrio replica in tv e in streaming. Guerrieri – La regola dell’equilibrio è la nuova fiction Rai tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. È una serie giudiziaria e introspettiva ambientata a Bari, che unisce indagine, etica professionale e fragilità personali. La serie segue Guido Guerrieri, avvocato brillante ma tormentato, diviso tra rigore morale e dubbi profondi. Ama la boxe, vive una separazione dolorosa e affronta casi complessi che lo costringono a mettere in discussione le proprie certezze. quando rivedere le repliche della fiction con Alessandro Gassmann. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

