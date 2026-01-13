La Preside replica, dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri. “La Preside” è la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera della dirigente scolastica Eugenia Carfora. È andata in onda dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate. Racconta la storia di Eugenia Liguori, una preside che combatte dispersione scolastica, criminalità minorile e povertà educativa in una periferia difficile di Napoli. Il personaggio è liberamente ispirato alla vera preside Eugenia Carfora di Caivano. Dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri? Ecco quando va in onda La Preside in replica su Rai Premium e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - La Preside replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streaming

Leggi anche: Sandokan replica ultima puntata su Rai Premium: quando rivedere le repliche della fiction con Can Yaman in tv e in streaming

Leggi anche: L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Prima di noi: cast, trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia Sartori; La Preside con Luisa Ranieri su Rai1: data di inizio, cast e trama; Eugenia Liguori storia vera, chi è La Preside di Caivano nella realtà: età e biografia; Prima di Noi replica su Rai Premium ? Quante puntate sono e dove rivedere la fiction di Rai 1.

“La Preside” e “L’ottavo giorno”: da Rai e Tv2000 due storie di riscatto e dignità - Vibranti sguardi sociali alla 20ª Festa del Cinema di Roma, in due proposte che vengono dalla Tv lineare. agensir.it

Un goffo tentativo dello schieramento per il Sì di considerare il Presidente Mattarella tra i suoi sostenitori. La netta replica del Quirinale che smentisce ogni pronunciamento del Capo dello stato sull'oggetto del referendum. Da Il Fatto Quotidiano del 12 gennaio - facebook.com facebook

Indagine penale sul presidente della #Fed, Powell replica: solo un pretesto. Goldman Sachs stima due tagli dei #tassi nel 2026 x.com