La Preside replica su Rai Premium quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streaming

13 gen 2026

La Preside replica, dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri. “La Preside” è la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera della dirigente scolastica Eugenia Carfora. È andata in onda dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate. Racconta la storia di Eugenia Liguori, una preside che combatte dispersione scolastica, criminalità minorile e povertà educativa in una periferia difficile di Napoli. Il personaggio è liberamente ispirato alla vera preside Eugenia Carfora di Caivano. Dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri? Ecco quando va in onda La Preside in replica su Rai Premium e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

