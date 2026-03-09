Guerrieri - La regola dell' equilibrio al via su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann

Debutta su Rai 1 stasera, lunedì 9 marzo 2026, la nuova serie co-prodotta da Rai Fiction, Guerrieri - La regola dell'equilibrio, un legal drama in quattro prime serate liberamente ispirato alla serie di romanzi di Gianrico Carofiglio sull'avvocato barese Guido Guerrieri. Alessandro Gassmann interpreta il protagonista, avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto, appassionato di boxe e nostalgico dell'amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando. Intorno a lui si muovono l'ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, caro amico di Guido, e l'investigatrice privata Annapaola Doria, pronti a supportarlo anche nei casi all'apparenza più complessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

