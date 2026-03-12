Nella regione del Medio Oriente, si sono verificati nuovi attacchi a Teheran e Beirut. In Iran, ci sono state una serie di raid e azioni militari, mentre a Beirut si sono registrati attacchi di Israele che hanno causato almeno otto vittime. La situazione si sta intensificando, coinvolgendo più attori e portando a un aumento delle tensioni nella zona.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su tutto il Medio Oriente. Nelle ultime ore nuovi raid israeliani su Teheran hanno colpito obiettivi legati al regime iraniano, mentre un bombardamento nel centro di Beirut ha provocato almeno otto morti. Sullo sfondo cresce la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una nave è stata attaccata dai Pasdaran e tre marinai risultano intrappolati nella sala macchine, mentre altre imbarcazioni sono state colpite al largo degli Emirati Arabi Uniti. Il conflitto si allarga anche al piano energetico e... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, nuova ondata di attacchi su Teheran. Raid di Israele su Beirut: almeno otto vittime

Articoli correlati

Israele ha iniziato una nuova ampia ondata di raid in Iran e su BeirutL'aviazione militare israliana ha avviato una nuova ampia ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in tutto...

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

Tutti gli aggiornamenti su Guerra in Iran nuova ondata di attacchi...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Guerra Iran, colpita base italiana in Iraq. Due nuovi attacchi a petroliere. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, colpita base italiana in Iraq. Due nuovi attacchi a petroliere. LIVE ... tg24.sky.it

La Francia ha annunciato l’invio della portaerei Charles de Gaulle nel MediterraneoGli attacchi israeliani contro obiettivi in Iran proseguono, mentre l’esercito di Tel Aviv ha colpito anche in Libano, dove nella notte raid su edifici e strutture nella zona di Beirut sud hanno ... lanuovasardegna.it

Iran: nuovi raid di Usa e Israele, Mojtaba Khamenei “sano e salvo” dopo le notizie sul ferimento – DIRETTA x.com

Nella notte tra martedì e mercoledì nuovi raid di Israele e Usa hanno colpito l'Iran. Il Pentagono ha definito l'ondata di attacchi la più intensa dall'inizio del conflitto. Colpito anche l'aeroporto di Teheran. Israele ha intercettato due ondate di missili provenienti dal - facebook.com facebook