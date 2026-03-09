Guerra nel Golfo il G7 valuta l’uso delle riserve strategiche di petrolio per frenare i prezzi

Il G7 sta considerando l’utilizzo delle riserve strategiche di petrolio per frenare l’aumento dei prezzi causato dalla guerra nel Golfo. Nelle prime ore della giornata, il prezzo del greggio ha raggiunto i 120 dollari al barile. La decisione potrebbe influenzare il mercato energetico e le future variazioni dei costi del petrolio.

Il G7 valuta il ricorso alle riserve strategiche di petrolio per contenere l’impennata dei prezzi provocata dalla guerra nel Golfo, con il greggio arrivato fino a 120 dollari al barile nelle prime ore della giornata. I ministri delle Finanze dei Sette hanno discusso un possibile rilascio coordinato degli stock per stabilizzare i mercati energetici, ma una decisione non è stata ancora presa. Il dossier passerà ora ai ministri dell’Energia del G7, attesi domani a un nuovo confronto. Allarme sui mercati energetici Intanto cresce la preoccupazione per le ricadute economiche della crisi. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha escluso una stretta monetaria, mentre il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis ha evocato il rischio di uno «shock stagflazionistico sostanziale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

