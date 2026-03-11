Guerra in Iran le ultime notizie di oggi mercoledì 11 marzo Meloni | Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale Il figlio di Pezeshkian | Mojtaba Khamenei ferito ma salvo Droni di Teheran colpiscono l’aeroporto di Dubai quattro feriti

Oggi in Iran si sono registrati diversi sviluppi: i droni iraniani hanno colpito l’aeroporto di Dubai, causando quattro feriti, mentre Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema, è stato ferito ma è stato dichiarato salvo dal suo familiare. Nel frattempo, il governo italiano ha commentato l’intervento di Stati Uniti e Israele, definendolo fuori dal diritto internazionale. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

Mojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è “sano e salvo” nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Nel frattempo, due droni iraniani hanno colpito l’aeroporto internazionale di Dubai mentre l’Arabia Saudita ha abbattuto missili balistici provenienti da Tehran. Non si fermano, intanto, i raid israeliani sia sul Libano che sull’Iran. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Ore 10,05 – Meloni: “Sulle basi Usa si condanna l’Italia ma noi facciamo come la Spagna” – “Permettetemi anche di fare chiarezza, ancora una volta, sul tema delle basi militari. 🔗 Leggi su Tpi.it

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo. Il figlio di Pezeshkian: “Mojtaba Khamenei ferito ma salvo”. Droni di Teheran colpiscono l’aeroporto di Dubai, quattro feritiMojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è “sano e salvo” nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del...

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Guerra in Iran, Tajani: «L’Italia non è in guerra», Crosetto: «Sulle basi Nato agli Usa deciderà l’Aula»I ministri relazionano a Montecitorio sulla guerra in Medio Oriente. La Difesa annuncia che Spagna, Francia e Paesi Bassi e l'Italia nei prossimi giorni manderanno degli assetti navali a protezione di ... editorialedomani.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranDodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Nella notte sono proseguiti i raid incrociati, con Israele che ha colpito duramente Teheran e il Libano, provocando almeno 6 morti nel Sud del Paese, e ... tg24.sky.it

