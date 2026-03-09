La Relazione annuale sulla sicurezza evidenzia un panorama internazionale in continuo mutamento con minacce come cyber-attacchi, attività terroristiche jihadiste e strategie ibride adottate da vari attori statali. L’Iran mantiene la sua influenza in Medio Oriente mentre la Russia utilizza tattiche di guerra ibrida. Le tecnologie digitali sono sempre più impiegate per scopi ostili, influenzando la sicurezza dell’Italia e dell’Europa.

La Relazione annuale sulla sicurezza descrive uno scenario internazionale sempre più instabile. Il terrorismo jihadista, le strategie ibride della Russia, l’influenza dell’Iran in Medio Oriente e l’uso crescente delle tecnologie digitali ridisegnano le minacce per l’Italia e per l’Europa. Clicca qui sotto per scaricare e consultare la Relazione annuale sulla sicurezza. La sicurezza nazionale non si gioca più soltanto sul terreno militare tradizionale. È questo il quadro che emerge dalla Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026, il documento con cui il sistema di intelligence italiano analizza l’evoluzione delle principali minacce globali e le implicazioni per la stabilità dell’Italia e dell’Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cyber-attacchi, jihad e guerra ibrida: le nuove minacce per l’Europa

