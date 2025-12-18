Von der Leyen dice di prepararsi alla guerra ibrida ma arriva tardi | è in corso da 15 anni Tutti usano l’arma cyber

Ursula von der Leyen avverte gli europei di prepararsi alla guerra ibrida, un fenomeno ormai presente da quindici anni. Mentre l’uso delle armi cyber si diffonde, le minacce si moltiplicano: attacchi informatici, sabotaggi alle infrastrutture, disinformazione e droni oltreconfine. Un avviso che arriva tardi, ma fondamentale, per affrontare un nuovo e complesso scenario di conflitto che richiede strategie e difese adeguate.

© Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen dice di prepararsi alla guerra ibrida, ma arriva tardi: è in corso da 15 anni. “Tutti usano l’arma cyber” Ursula von der Leyen mette in guardia gli europei: prepararsi alla guerra ibrida, un mix di attacchi informatici, sabotaggi alle infrastrutture critiche, disinformazione, droni per violare i confini. Ma il monito è arrivato a tempo scaduto. Secondo molti esperti il conflitto è in corso da almeno 15 anni tra Russia, Cina, Usa e Gran Bretagna. Si fa ma non si dice: è la regola non scritta, infranta dall’Occidente che la proclama a giorni alterni. Certo la guerra in Ucraina ha sostenuto l’escalation, ma nelle ultime settimane la retorica bellicista si è inasprita. A dare il là, il 1 dicembre sulle pagine del Financial Times, è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone: contro la guerra ibrida di Mosca non si escludono “attacchi preventivi”, ha annunciato il presidente del Comitato militare Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida. Nessuna alternativa, è un mondo pericoloso di predatori” Leggi anche: Ursula von der Leyen: “L’Unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida; Von der Leyen: L'Europa deve difendersi ed essere forte. La pace di ieri è finita. Mosca non ha solo Kiev nel mirino; Autonomia strategica L’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen; Unione europea: Von der Leyen, “Ue sia pronta a combattere una moderna guerra ibrida”. Beni russi congelati “forte messaggio a Mosca”. Von der Leyen dice di prepararsi alla guerra ibrida, ma arriva tardi: è in corso da 15 anni. “Tutti usano l’arma cyber” - La guerra ibrida è in corso da 10 anni, ma solo ora l'Europa lancia l'allarme. ilfattoquotidiano.it

Autonomia strategicaL’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen - La presidente della Commissione sostiene che l’Unione deve puntare su autonomia energetica capacità militari e coesione politica per evitare l’irrilevanza geopolitica ... linkiesta.it

Von der Leyen: “La pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida. Nessuna alternativa, è un mondo pericoloso di predatori” - La presidente della Commissione UE annuncia investimenti militari record per fronteggiare le nuove minacce e l'indipendenza energetica dalla Russia ... ilfattoquotidiano.it

Europe must be responsible for its own security, EU's von der Leyen says

E bravo, Salvini, dice Zakharova, che paragona Von der Leyen a Hitler e Napoleone. Parole ignobili. Non quelle della russa, ovviamente. Meno male che abbiamo Mattarella. x.com

Una pace che non sia un intervallo tra due guerre: è questo il messaggio — diretto, quasi tecnico — con cui Bruxelles alza l’asticella sulle condizioni per l’accordo sull’Ucraina. Von der Leyen lo dice senza margini di ambiguità: firmare non basta, bisogna rend - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.