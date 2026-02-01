Durante la cerimonia di ieri mattina nella sala di rappresentanza della Fortezza, il sindaco Ghinelli ha svelato un plastico che mostra come doveva essere il complesso nel XVIII secolo. La cerimonia è stata resa speciale dall’esibizione degli Sbandieratori, presenti con tre generazioni di effettivi.

Con una bella cerimonia - impreziosita dall’esibizione degli Sbabndieratori, presenti con tre generazioni di effettivi- ieri mattina nella sala di rappresentanza della Fortezza è stato scoperto dal sindaco Ghinelli il plastico che rappresenta il monumentale complesso quale doveva essere nel XVIII secolo. Il progetto del plastico, che ha richiesto un anno di lavoro è dovuto alla collaborazione fra l’associazione Signa Arretii e il Gruppo Fermodellistico Aretino che si sono avvalsi delle competenze storiche di Marco Giustini, presente alla cerimonia. Progetto realizzato sulla base della celebre pianta settecentesca di Odoard Warren nonché delle numerose relazioni dei commissari fiorentini sullo stato, l’aspetto e le specifiche destinazioni degli edifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fortezza, viaggio nella vita quotidiana del tempo

Approfondimenti su Fortezza Viaggio

A Cosenza, nel centro della Calabria, si scopre una città che va oltre le guide turistiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ASSISI dall'ALTO: un VIAGGIO nella STORIA - #italy #travel #torre #viaggiaconwallace #umbria

Diario di viaggio: giorno 3. Salisburgo e Fortezza di Hohensalzburg Un'esperienza bella e significativa spesso cambia la prospettiva di vita, trasformandosi in un ricordo prezioso o un insegnamento duraturo. Siamo tornati! Ringrazio i ragazzi per i tre giorni pa - facebook.com facebook