Guerra e maltempo spingono i prezzi | aumenta il costo di pomodori e ortaggi

Guerra e maltempo stanno causando un incremento dei prezzi di pomodori e ortaggi, con i consumatori che già avvertono l’effetto sui negozi. L’aumento del costo del carburante influisce sulla filiera produttiva italiana, portando a un rialzo generale delle spese per le aziende agricole e i distributori. La situazione si riflette sulla disponibilità e sui prezzi di mercato di questi prodotti.

L'aumento del costo del carburante comincia ad avere conseguenze su tutta la filiera produttiva italiana. La guerra in Medio Oriente colpisce, infatti, anche il Centro Agroalimentare Roma, che registra un rialzo sui costi dei servizi di trasporto e della logistica, gravando su un comparto già messo alla prova da dinamiche stagionali complesse. Ai problemi derivanti dalla guerra occorre sommare anche quelli scaturiti dal maltempo con effetti, in particolare, sui pomodori. In generale, scarseggiano i prodotti provenienti dal Sud Italia. Infatti, mentre le raccolte in serra volgono al termine, le produzioni in pieno campo subiscono forti ritardi a causa delle avverse condizioni meteo dei mesi scorsi, spingendo verso l'alto le quotazioni di molti prodotti base della dieta mediterranea.