Il costo del nuovo ospedale di Terni è aumentato, secondo quanto riferisce il consigliere regionale Enrico Melasecche della Lega. Melasecche critica la Giunta regionale per questa variazione. La notizia riguarda l’incremento dei fondi necessari per completare l’opera e coinvolge direttamente le autorità locali e regionali. La situazione viene comunicata senza ulteriori analisi o commenti sulle motivazioni.

TERNI Lievita il costo del nuovo ospedale di Terni. Lo denuncia il consigliere regionale Enrico Melasecche (Lega) che attacca la Giunta regionale. "Trascorso quasi un anno e mezzo dalle ultime elezioni regionali, in cui l’ennesima promessa del nuovo ospedale ha illuso chi ci ha creduto, sembra che dovremo attendere la fine del 2026, cioè trascorsi i primi due anni della legislatura soltanto per avere dalla presidente Proietti una minima idea di quale strada intenda percorrere – così Melasecche–. Questa variegata maggioranza a guida AVs e M5s non ha la minima intenzione di aprire la mente al pragmatismo di una indispensabile managerialità per uscire dal ginepraio in cui si è cacciata con l’assegnazione ben poco rituale dell’incarico allo studio di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aumenta il costo del nuovo ospedale

Articoli correlati

Leggi anche: Ospedale, non aumenta il costo del parcheggio. Ma resta il nodo delle code

Carrozzieri, il costo delle riparazioni aumenta del 3%Il 2026 si è aperto con gli annunciati rincari ai prezzi dei carburanti, dei pedaggi autostradali e degli importi delle assicurazioni e delle multe...

Eliminate Your Medicare Advantage Copays With A Hospital Indemnity Plan

Altri aggiornamenti su Aumenta il costo del nuovo ospedale

Temi più discussi: Carburanti e bollette in aumento: il costo della guerra ricade sulle famiglie; Guerra in Iran: il costo di luce e gas potrebbe aumentare, è il momento di bloccare i prezzi?; Iran, boom dei prezzi biglietti aerei con aumento costo carburante; Perché il prezzo della benzina è già aumentato.

Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroListini aggiornati per il carburante: diesel a 1,73 euro e benzina in rialzo. Ecco come l’attacco all’Iran pesa sui portafogli ... quifinanza.it

Perché sale il prezzo di benzina e gas? E perché aumenta anche la bolletta dell’elettricità? Quanto pesano tasse e speculazione?Cosa c’è dietro i rincari dell’energia: dalle tensioni in Medio Oriente innescate dalla guerra in Iran al ruolo delle accise; dal mercato del gas alle possibili speculazioni. Le risposte alle domande ... corriere.it

Il prezzo della benzina è tornato a salire. Dopo l’inizio della guerra in Medio Oriente le quotazioni del petrolio sono aumentate sopra i 90 dollari e, nel giro di pochi giorni, il rincaro si è già visto anche ai distributori. In media ci sono stati aumenti di circa 7 cente - facebook.com facebook

Aumenta il costo del carburante e parte il giochino mediatico degli influencer di Palazzo Chigi: stop agli speculatori. Qualcuno avrà il coraggio di dire che a gennaio 2026, PRIMA della guerra, Giorgia Meloni ha aumentato le accise di circa 600 milioni di€ Se x.com