Guerra rapida? Perché le Borse scommettono sulla de-escalation Giù le quotazioni di petrolio e gas

Roma – Dopo giorni di paura, di strappi rialzisti sulle materie prime energetiche e di nervosismo diffuso sui listini, i mercati hanno provato a rialzare la testa. La giornata di ieri ha segnato il primo vero rimbalzo delle Borse europee dall’avvio dei bombardamenti in Iran, accompagnato da una brusca correzione del petrolio e soprattutto del gas. Un movimento che non cancella i timori geopolitici, ma che segnala come gli investitori stiano cominciando a scommettere su una possibile de-escalation, o almeno su una crisi meno lunga e meno devastante del previsto per gli approvvigionamenti globali. Il segnale più significativo è arrivato proprio dall’energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

