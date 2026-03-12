Guerra | +870 milioni settimana per il gas Usa

La guerra in corso sta portando un incremento settimanale di circa 870 milioni di dollari nei ricavi degli esportatori statunitensi di gas naturale liquefatto. Questa cifra rappresenta un guadagno imprevisto legato all’aumento delle esportazioni di gas verso mercati esteri. Le operazioni di esportazione continuano senza sosta, contribuendo a questa crescita dei flussi finanziari.

La guerra in corso sta già generando flussi finanziari imprevisti per gli esportatori statunitensi di gas naturale liquefatto, con un guadagno stimato di 870 milioni di dollari a settimana. Questa cifra emerge direttamente dalle conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz, evento che ridimensiona la presenza del Qatar nel mercato globale e spinge i compratori verso le forniture americane. L’Italia, pur essendo il principale importatore europeo da Paesi del Golfo come il Qatar, mostra una resilienza strutturale grazie a una dipendenza limitata: il gas qatarino copre solo il 24% delle importazioni totali di Gnl e l’8% del consumo complessivo, pari a 6,4 miliardi di metri cubi annui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

