Secondo fonti recenti, gli Stati Uniti spendono circa 870 milioni di dollari ogni settimana per importare gas naturale. Nel frattempo, il Qatar sta riducendo la propria presenza nel mercato globale del GNL, il che potrebbe influenzare la distribuzione e le quote di mercato del settore. Questi cambiamenti avvengono in un contesto di dinamiche internazionali legate alle forniture di energia.

12 MAR – Gli esportatori statunitensi di gas naturale liquefatto (Gnl) potrebbero ottenere circa 870 milioni di dollari a settimana di ricavi aggiuntivi grazie alla guerra in Iran. Un eventuale ridimensionamento della presenza del Qatar nel mercato globale del Gnl, a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, aumenterebbe la quota di mercato statunitense. Lo scrive il think tank italiano sul clima Ecco in un’analisi. L’Italia, sebbene sia il Paese all’interno dell’Ue ad importare maggiormente da Paesi del Golfo come il Qatar, non risulta troppo esposta a livello di volumi: il gas qatarino rappresenta circa il 24% del totale di import Gnl e l’8% sul consumo totale di gas, per un totale di 6,4 miliardi di metri cubi annui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, +870 milioni di dollari a settimana per il gas Usa

Articoli correlati

Iran, agli Usa la guerra costa oltre 890 milioni di dollari al giornoSecondo un’analisi del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn, si stima che le prime 100 ore della...

Guerra in Iran, benzina e gas alle stelle: petrolio verso i 100 dollari, stangata in arrivo per famiglie e impreseL’escalation militare in Medio Oriente, con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la successiva risposta di Teheran, sta avendo un impatto...

Approfondimenti e contenuti su Guerra Iran

Temi più discussi: Guerra in Iran, il grande affare per le compagnie americane del gas: un miliardo in più a settimana; Grazie alla guerra in Iran le aziende americane del gas possono incassare un miliardo a settimana di profitti extra; Guerra nel Golfo, i nuovi profitti dell’energia globale; Ecco, da guerra +870 milioni di dollari a settimana per gas Usa.

Ecco, da guerra +870 milioni di dollari a settimana per gas UsaGli esportatori statunitensi di gas naturale liquefatto (Gnl) potrebbero ottenere circa 870 milioni di dollari a settimana di ricavi aggiuntivi grazie alla guerra in Iran. Un eventuale ... ansa.it

Iran, Von der Leyen: La guerra è già costata 3 miliardi ai contribuenti europeiLa presidente della Commissione Ue ha illustrato le opzioni allo studio per mitigare l’impatto dei prezzi dell’energia ... rainews.it

la Repubblica. . La guerra in Iran non ferma gli attacchi israeliani su Gaza: l'esercito di Tel Aviv ha colpito con un raid improvviso l'area di Al-Ansar, a Gaza City. I palestinesi sfollati in quella zona sono stati avvisati con una telefonata dell'esercito che ordinava l' - facebook.com facebook

Guerra #Iran: #petrolio alle stelle e timori globali. Quali saranno i prossimi scenari Torna la finestra sull'attualità di @siamonoitv2000: oggi #9marzo alle 15.15 l'analisi di Gregory Alegi, docente di storia e politica Usa @UniLUISS. x.com