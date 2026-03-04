Guerra in Iran nelle Borse europee bruciati 870 miliardi | crolla Piazza Affari

Nelle ultime giornate, i mercati finanziari europei hanno registrato forti cali, con Piazza Affari che ha subito perdite significative. Complessivamente, le Borse di tutta Europa hanno perso circa 870 miliardi di euro, innescate dalla crescente tensione legata alla guerra in Iran. La volatilità si è fatta sentire con intensità, portando a un crollo dei principali indici azionari.

Il clima sui mercati finanziari degli ultimi giorni è stato segnato da un’intensa volatilità, con Piazza Affari e le principali borse europee in forte ribasso. Il crollo dei listini è stato accompagnato da un movimento storico dei prezzi dei metalli preziosi e dall’incertezza sui mercati dell’energia. Tra i protagonisti della giornata emerge un unico listino in crescita, quello di Riad, che ha segnato un +0,73%, offrendo un contrasto significativo rispetto alla caduta delle altre piazze.Leggi anche: Guerra Iran, pioggia di missili sui soldati italiani: “Tutto distrutto” La reazione dei mercati ricorda il panico finanziario di fine febbraio 2022, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, ma con dinamiche differenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Borse e guerra in Iran, l’Europa tenta il recupero. A Piazza Affari giù Mps e Mediobanca, bene Lottomatica e Leonardo. Ancora in salita petrolio e gasTentativi di recupero per le Borse europee dopo i forti cali delle sedute precedenti, innescati dai timori di un’escalation del conflitto in Iran. Gli indici, partiti in moderato rialzo, hanno poi ral ... affaritaliani.it

Giornata difficile per Piazza Affari, con un bilancio migliore rispetto a ieri nonostante un calo. I titoli in crescita sono pochi, mentre il settore bancario e oil and gas subiscono perdite significative. facebook