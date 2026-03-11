Champions oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

Oggi si gioca l'andata degli ottavi di finale di Champions League con il match tra Real Madrid e Manchester City. La partita si tiene mercoledì 11 marzo e vede affrontarsi due delle squadre più note della competizione. La partita è trasmessa in diretta e si svolge in Spagna. I tifosi seguono con attenzione questa sfida tra le due formazioni.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell'ottavo posto nella fase campionato. Calcio d'inizio alle 21. Dove vedere Real Madrid-Manchester City? La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. La partita di ritorno si giocherà all'Etihad Stadium martedì 17 marzo alle 21. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Champions 2025/26 Real Madrid - Manchester City (diretta Prime Video) Ottavi AndataReal Madrid Manchester City torna al Bernabéu in diretta su Prime Video tra crisi dei Blancos, assenze pesanti e il City favorito.

