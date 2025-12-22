Codogno l’inaugurazione prima del match contro il Tribiano | lo stadio Molinari e il nuovo campo in erba sintetica

Codogno (Lodi), 22 deice,bre 2025 –  È stato inaugurato ieri il nuovo campo in erba sintetica dello stadio Fratelli Molinari, dopo un importante intervento di riqualificazione realizzato grazie all’investimento dell’Asd Codogno 1908: presenti, tra gli altri, il presidente Emanuele Porzio e il vice Alessandro Pellini, che ha sottoscritto con il Comune una convenzione per la gestione della struttura della durata di 15 anni e ha parlato «di un emozionante traguardo: un campo che vedrà correre bambini, ragazzi e uomini, un campo che profuma di futuro». Il sindaco e assessore allo Sport Francesco Passerini (presente con il delegato precedente, Luigi Bassi, la vicesindaco Raffaella Novati e la giunta) ha rimarcato la modernità della struttura: «L’occasione per inaugurare lavori a favore dello sport realizzati a cavallo dell’epoca Covid e che non avevamo potuto valorizzare». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

