Codogno (Lodi), 22 deice,bre 2025 – È stato inaugurato ieri il nuovo campo in erba sintetica dello stadio Fratelli Molinari, dopo un importante intervento di riqualificazione realizzato grazie all’investimento dell’Asd Codogno 1908: presenti, tra gli altri, il presidente Emanuele Porzio e il vice Alessandro Pellini, che ha sottoscritto con il Comune una convenzione per la gestione della struttura della durata di 15 anni e ha parlato «di un emozionante traguardo: un campo che vedrà correre bambini, ragazzi e uomini, un campo che profuma di futuro». Il sindaco e assessore allo Sport Francesco Passerini (presente con il delegato precedente, Luigi Bassi, la vicesindaco Raffaella Novati e la giunta) ha rimarcato la modernità della struttura: «L’occasione per inaugurare lavori a favore dello sport realizzati a cavallo dell’epoca Covid e che non avevamo potuto valorizzare». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, l’inaugurazione prima del match contro il Tribiano: lo stadio Molinari e il nuovo campo in erba sintetica

Leggi anche: Inaugurato il nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica al Centro sportivo “Enrico Catuzzi”

Leggi anche: A Comunanza un nuovo campo da calcio in erba sintetica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Codogno baseball '67 batte il Torino 1 a 0 nella prima partita in notturna dopo sette anni - Codogno (Lodi), 28 luglio 2024 – Sono stati i bambini delle giovanili, ieri sera, sabato 27 luglio, ad aprire, rigorosamente in divisa, la cerimonia del Codogno baseball '67 allo stadio di via ... ilgiorno.it

Tuttinsieme con Acav 2025 #codogno #mostra #acav #artisti Mostra collettiva di artisti Da sabato 13 dicembre 2025 a sabato 20 dicembre 2025 Inaugurazione sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:00 Sala Santelli Via Vittorio Emanuele II n. 4 Municipio di Cod - facebook.com facebook