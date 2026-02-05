Faenza nuovo manto in erba sintetica per il campo di Borgo Tuliero
Il campo di Borgo Tuliero a Faenza cambierà aspetto. Nei prossimi mesi arriverà il nuovo manto in erba sintetica. Palazzo Manfredi ha deciso di approvare il progetto di fattibilità, dando il via alle procedure per rinnovare lo stadio. Ora si aspetta solo di passare alla fase successiva.
Il campo da calcio di Borgo Tuliero avrà il suo manto in erba sintetica. Palazzo Manfredi ha adottato la delibera per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica — primo passo nell’iter burocratico — per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Tombarelle. L’intervento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
