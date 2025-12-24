Rutigliano si mobilita per una ragazza di 14 anni | le speranze in una cura in Messico raccolta fondi online Gofundme

Rutigliano si unisce in un’azione di solidarietà per Rosa Cascione, una ragazza di 14 anni affetta da paralisi cerebrale infantile, causata da nascita prematura. La comunità si sta organizzando per sostenere il suo viaggio verso una possibile cura in Messico, attraverso una raccolta fondi su GoFundMe. Questo gesto mira a offrire a Rosa nuove speranze e opportunità di miglioramento, sostenendo le sue necessità e il suo percorso di cura.

Di seguito un comunicato diffuso da gofundme.com: Rutigliano si sta mobilitando per Rosa Cascione, per tutti Rosy, una ragazza di 14 anni affetta da tante patologie gravi: a causa della nascita prematura è nata infatti con paralisi cerebrale infantile e per questo motivo non ha mai camminato. Adesso per Rosy si profila una speranza in Messico, presso la clinica Neurocytonix di Monterrey, che ha già accettato il caso. Il costo del trattamento, unito alle spese di viaggio e alloggio che la famiglia del Comune in provincia di Bari affronterà a maggio prossimo, è molto elevato. Per questo è partita una raccolta fondi su GoFundMe. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

