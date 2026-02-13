Guancia Volley Academy Del Gaizo carica la squadra verso Volla

La Guancia Volley Academy di Atripalda si prepara a sfidare Volla sabato 14 febbraio in trasferta, con Del Gaizo che ha caricato la squadra per conquistare i tre punti e consolidare la posizione in classifica, mentre Volla punta a sfruttare il fattore campo e la partita in meno per avvicinarsi ulteriormente.

“La prossima partita di campionato sarà sicuramente impegnativa: affronteremo una squadra ostica, virtualmente prima in classifica, avendo una gara in meno. La prepareremo con serenità e tranquillità, facendo affidamento su tutto il lavoro che stiamo svolgendo in allenamento. Contiamo sulla forza dei più esperti, sul coraggio dei ragazzi più giovani che ci stanno dando una grande mano e su un giusto mix di esperienza ed entusiasmo che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Sarà senza dubbio una gara intensa, con ritmi molto alti. All’andata abbiamo perso in casa contro di loro e questo ci dà ancora più voglia di riscatto, proprio come è successo contro il Pomigliano: lì avevamo perso 3-1, ma al ritorno non abbiamo lasciato punti per strada.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

