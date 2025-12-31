Inclusione sociale al Comune di Reggio oltre 3 milioni per progetti nelle periferie

Il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento di circa 3,9 milioni di euro destinato a progetti di inclusione sociale nelle periferie. Con questa risorsa, l’amministrazione mira a migliorare le condizioni di marginalità e promuovere l’integrazione, rafforzando il tessuto sociale della città. La quota ottenuta colloca Reggio Calabria al secondo posto nella graduatoria regionale, segnando un passo importante verso uno sviluppo più equo e sostenibile.

Reggio Calabria avanza verso una nuova fase di inclusione sociale: il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di quasi 3,9 milioni di euro, classificandosi al secondo posto nella graduatoria regionale dell’Avviso pubblico P.art.e.c.i.p.o. – “Programmi articolati e coordinati in periferie. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Dalle periferie il futuro della Calabria: dalla Regione 15 milioni per inclusione e dignità sociale Leggi anche: Otto milioni per quattro progetti tra cultura, scuola e inclusione sociale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inclusione sociale, al Comune di Reggio oltre 3 milioni per progetti nelle periferie; Inclusione sociale nelle periferie: al Comune di Reggio Calabria quasi 3,9 milioni di euro; L'azienda speciale del Comune di Montesilvano potenzia i servizi alle fasce deboli e fragili; 8 milioni per Lecco: ecco i 4 progetti che cambieranno la provincia (e a cosa serviranno i soldi). Inclusione sociale nelle periferie: al Comune di Reggio Calabria quasi 3,9 milioni di euro - Il Comune di Reggio Calabria ottiene quasi 3,9 milioni di euro per progetti di inclusione sociale nelle periferie cittadine, risultando secondo nella graduatoria regionale dell’Avviso pubblico P. reggiotv.it

Reggio, arrivano 3,9 milioni di euro per progetti di inclusione nelle periferie - L’assessora Lucia Nucera: 'Risultato frutto di un’attenzione costante ai quartieri periferici e alle categorie vulnerabili. citynow.it

Reggio Calabria, finanziato con 3,9 milioni il progetto “Percorsi” per le periferie - Il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento di quasi 3,9 milioni di euro, classificandosi secondo nella graduatoria regionale dell’avviso pubblico P. cn24tv.it

LAVORO | Prorogati i tirocini di inclusione sociale in Calabria per altri sei mesi. Stanziati 10,5 milioni dalla Regione. - facebook.com facebook

Il Microcredito di Libertà promuove l’inclusione sociale e finanziaria delle donne che hanno subito violenza. Per saperne di più microcredito.gov.it x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.