L’idratazione diventa cool ed eleva la borraccia rigorosamente con laccio ad accessorio mai più senza

Da semplice strumento sportivo a must-have di stile. La borraccia con il laccio si fa notare, non solo per la praticità, ma anche come accessorio di tendenza. Sempre più persone la portano con sé, non solo in palestra ma anche per strada, per aggiungere un tocco di freschezza al proprio look. La moda dell’idratazione si diffonde velocemente, e la borraccia diventa un elemento di dettaglio che non può mancare.

All’inizio era destinata solo agli sportivi, poi poco alla volta è diventata un accessorio cool da inserire nel proprio outfit. Stiamo parlando della borraccia da cui le celebs non riescono più a separarsi, tanto da usarla come se fosse una vera e propria borsetta. Un’evoluzione nell’utilizzo che è andata di pari passo con un cambiamento dal punto di vista del design. Nella borraccia funzionalità ed estetica hanno iniziato a dialogare e il risultato sono stati modelli colorati, pratici da sfoggiare al polso grazie all’aggiunta di laccetti: praticamente l’accessorio da cui è impossibile separarsi e tutto da collezionare. 🔗 Leggi su Dilei.it

