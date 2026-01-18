Il colletto Peter Pan non è più twee | è ufficialmente il nuovo dettaglio cool-girl del 2026

Il colletto Peter Pan, un classico intramontabile, si reinventa come il dettaglio di tendenza per il 2026. Abbandonando l’immagine vintage e nostalgica, questa versione si adatta alle esigenze di un look contemporaneo e raffinato. Un elemento versatile che aggiunge personalità e stile senza eccessi, dimostrando come i dettagli possano trasformare un outfit semplice in qualcosa di riconoscibile e attuale.

Se per te il colletto Peter Pan è ancora bloccato in una cartella mentale chiamata twee Tumblr 2012, è il momento di aggiornare il . Questo dettaglio apparentemente innocuo sta vivendo un glow up serio e, spoiler: non ha più nulla a che fare con l’estetica zuccherosa che ricordiamo. Nel 2026 il Peter Pan collar torna come elemento chiave del guardaroba fashion insider, complice il revival dell’ indie sleaze. Cos’è davvero il colletto Peter Pan (e perché ora funziona). Tecnicamente parliamo di un colletto più largo del classico, con bordi arrotondati e una costruzione morbida che incornicia il collo senza rigidità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel 2025 si è assistito a un cambiamento nelle tendenze di bellezza, abbandonando lo stile clean girl. Nel 2026, torna l'interesse per il makeup, con un approccio più libero e creativo. Per anni, ci è stato insegnato che meno è di più, privilegiando un look naturale e sobrio, spesso richiedendo comunque ore di preparazione. Ora si apre una nuova stagione in cui esprimere se stessi attraverso il trucco, senza rinunciare alla spontaneità.

