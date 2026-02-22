Incidente a Reggiolo | 78enne grave elisoccorso e auto ribaltate
Un incidente a Reggiolo ha coinvolto tre auto, causando un 78enne in condizioni gravi. La causa sembra essere stata un'auto che ha invaso la corsia opposta, provocando la collisione. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e i mezzi di soccorso, mentre alcune vetture si sono ribaltate. La scena si è svolta sulla strada principale, poco prima del centro abitato. I soccorritori stanno ancora lavorando per estrarre le persone coinvolte.
La tragedia di Reggiolo: un incidente stradale che sconvolge la provincia di Reggio Emilia. La serata di domenica 22 febbraio 2026 a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è stata segnata da un grave incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture alla periferia del comune. L’evento, verificatosi sulla strada provinciale tra Villanova e Rolo, ha un pensionato di 78 anni gravemente ferito e altre cinque persone trasportate in ospedale per visite di controllo. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, ha destato preoccupazione per la gravità delle lesioni riportate dal pensionato e per le conseguenze che potrebbero derivare per le altre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
