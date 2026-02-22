Incidente a Reggiolo | 78enne grave elisoccorso e auto ribaltate

Un incidente a Reggiolo ha coinvolto tre auto, causando un 78enne in condizioni gravi. La causa sembra essere stata un'auto che ha invaso la corsia opposta, provocando la collisione. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e i mezzi di soccorso, mentre alcune vetture si sono ribaltate. La scena si è svolta sulla strada principale, poco prima del centro abitato. I soccorritori stanno ancora lavorando per estrarre le persone coinvolte.