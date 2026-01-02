Incidente nel tunnel di Monza | un uomo grave in ospedale traffico paralizzato

Nella giornata del 2 gennaio 2026, un incidente nel tunnel di Monza ha coinvolto un uomo di 47 anni, rimasto in condizioni gravi. L’evento ha causato il blocco del traffico sulla SS 36 all’uscita del tunnel, creando disagi alla circolazione locale. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’accaduto.

Monza, 2 gennaio 2026 – Un uomo di 47 anni è gravissimo dopo un incidente stradale che ha paralizzato la Ss 36 all’uscita del tunnel di Monza. È accaduto tutto intorno alle 18 all’uscita della galleria in direzione di Milano, coinvolti due veicoli. Il traffico si è immediatamente paralizzato con lunghe code che partivano da Lissone e Seregno. Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso. Dopo un intervento durato un’ora e mezza circa un uomo è stato appunto trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo, mentre l’altra persona coinvolta, se l’è cavata con un trasporto in codice verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

