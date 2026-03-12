Due giocatori di Bergamo e Potenza hanno vinto un milione di euro con il Gratta e Vinci ‘Edizione Speciale VIP’. La vincita è stata realizzata presso una tabaccheria a Brembate. La notizia è stata diffusa oggi e riguarda premi che hanno cambiato la vita a due fortunati clienti. La festa si è svolta nel punto vendita coinvolto dalla vincita.

Bergamo, 12 marzo 2026 – La dea bendata ha baciato Bergamo e Potenza. Grazie al Gratta e Vinci ‘Edizione Speciale VIP’ due fortunati giocatori hanno infatti centrato una di quelle vincite che cambiano la vita. Il tagliando ‘Edizione Speciale VIP’ – segnala Agimeg – è un Gratta e Vinci da 25 euro e prevede una vincita massima di 1 milione di euro. Ebbene, i due giocatori hanno centrato entrambi proprio il premio più alto. Gratta e Vinci da record: 5 milioni di euro. Festa alla ricevitoria Juelì 2 di Samarate Le due vincite. La prima vincita ha premiato un giocatore di Avigliano, in provincia di Potenza, con un tagliando acquistato presso Contrada Sarnelli snc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gratta e Vinci, premio da 1 milione di euro: festa alla Tabaccheria a Brembate

Articoli correlati

Leggi anche: Vince mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro: colpo fortunato alla tabaccheria Orlandi di via Romana

A Bacoli rubati da una tabaccheria ‘Gratta e vinci’ per ventimila euroTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri intervengono a via Miliscola, a Bacoli, per un furto.

Altri aggiornamenti su Gratta e Vinci premio da 1 milione di...

Temi più discussi: Gratta e Vinci, arriva Buondì: premi fino a 10mila euro; Adm lancia il nuovo Gratta e Vinci 'Buondì': biglietto da 1 euro e premio massimo da 10mila euro; Vince 5 milioni di euro al Gratta e Vinci; ‘Buondì’ è il nuovo Gratta e Vinci da 1 euro ispirato al caffè.

Furto Gratta e vinci: Adm annulla i premi, ecco l’elenco completoL’Agenzia delle dogane e monopoli comunica i riferimenti di numerosi biglietti Gratta e vinci annullati in quanto oggetto di furto. gioconews.it

Gratta e Vinci Maxi Miliardario New, vincita da 5 milioni di euro: il biglietto fortunato venduto a ModenaUn nuovo colpo milionario al Gratta e Vinci accende l’attenzione degli appassionati di lotterie istantanee. Un fortunato giocatore ha infatti centrato una ... thesocialpost.it

Vince 500.000 euro con un gratta e vinci. Un colpo di fortuna che per molti significherebbe una nuova vita. Ma la vera sorpresa arriva subito dopo. Appena realizzata la vincita, quest’uomo prende il telefono e chiama la moglie. Le dice che la lascia. Che non to facebook