Gratta e vince due milioni in tabaccheria Forse è un operaio della ricostruzione

Un operaio della ricostruzione ha scoperto di aver vinto due milioni di euro acquistando un biglietto da dieci euro in una tabaccheria di Serravalle di Chienti. La vincita, già annunciata dal proprietario del negozio, ha attirato l’attenzione di molti clienti, che hanno assistito con sorpresa alla scoperta. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti del paese, che ancora parlano della fortuna trovata inaspettatamente. La tabaccheria rimane aperta, mentre si attende di conoscere le prossime mosse del vincitore.

SERRAVALLE DI CHIENTI La dea bendata torna nel Maceratese: a Serravalle di Chienti vinti due milioni con un gratta e vinci da dieci euro. A volte i nomi sono un segno del destino: si chiama Buona fortuna la tabaccheria, che si affaccia su corso Garibaldi, teatro del clamoroso exploit. È successo la settimana scorsa, in modo silenzioso, ma se n’è avuta notizia soltanto ieri. Un cliente - la cui identità è ancora sconosciuta - ha acquistato un biglietto del gioco Casinò Ricco. Ha grattato e la sua vita è cambiata. Il racconto «Non sapevamo nulla – racconta Francesca Palombo, titolare del negozio –. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

