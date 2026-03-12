Grande Fratello 2026 grave lutto per una gieffina | il post strappalacrime

Una gieffina del Grande Fratello 2026 ha condiviso un messaggio straziante sui social, annunciando la perdita di una persona cara. La notizia ha colpito il pubblico e i fan del reality, che hanno espresso solidarietà sui social network. La donna, di 76 anni, è deceduta dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici e familiari.

Ore tristi per il mondo dello spettacolo italiano. Enrica Bonaccorti ha perso la vita all'età di 76 dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro al pancreas. La conduttrice aveva reso noto la sua malattia a settembre 2025 durante un'intervista esclusiva al TG1. La notizia del decesso della donna ha fatto ben presto il giro della rete ed ha scatenato la reazione di molti volti noti dello spettacolo. Tra questi anche Antonella Elia, la quale si appresta a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello 2026. La bionda showgirl ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ha usato delle parole commuoventi verso Enrica Bonaccorti.