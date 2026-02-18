La storica ex gieffina potrebbe tornare al Grande Fratello come concorrente, secondo voci di corridoio. La donna, nota al pubblico per la sua partecipazione passata, si sta preparando a una possibile nuova avventura televisiva. La decisione dipende dai produttori, che stanno valutando se includerla nel cast. Nei giorni scorsi, ha pubblicato un video sui social in cui sembrava confermare il suo ritorno. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri del reality, attirando l’attenzione dei fan. La scelta finale sarà annunciata nelle prossime settimane.

Stando alle prime informazioni trapelate, una storica ex gieffina potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello in vista della nuova edizione. Manca all'incirca un mese alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello e in queste settimane Mediaset sta lavorando alle prossime puntate del reality show. Il programma, attesissimo dal pubblico, vedrà la conduzione di Ilary Blasi e andrà in onda per sei settimane. Stando a quanto è emerso, stavolta il cast sarà composto sia da persone Nip, persone totalmente estranee al mondo dello spettacolo, che da Vip e di certo ne vedremo di belle. Nonostante al momento non siano giunte conferme sui protagonisti che varcheranno la porta rossa, in rete non mancano le voci di corridoio.

