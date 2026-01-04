Atalanta Roma Palladino nel post partita | Una serata magica Iniziare il 2026 così è una grande cosa Sulla scintilla finale con Gasperini…

Dopo la vittoria tra Atalanta e Roma, Raffaele Palladino ha commentato il risultato nel post partita a Sky Sport. Il tecnico ha definito la serata “magica” e ha espresso soddisfazione per aver iniziato il 2026 in modo positivo. Palladino ha anche commentato la scintilla finale con Gasperini, sottolineando l’importanza di questa prestazione per la squadra e il percorso futuro.

Atalanta Roma, Palladino nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria dei suoi ragazzi Raffaele Palladino nel post partita di Atalanta Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi. VITTORIA – «Una serata magica, perfetta. La volevamo tutti. Abbiamo fatto una partita di grande intensità.

