Granchio blu monitoraggio per valutare danni e rischi

Le autorità hanno avviato un monitoraggio dettagliato sul granchio blu per capire meglio i rischi e i danni che potrebbe causare agli ecosistemi marini. L’obiettivo è raccogliere dati concreti e mettere in atto interventi mirati per proteggere le attività di pesca e acquacoltura. La presenza di questa specie invasiva preoccupa e richiede controlli serrati per evitare problemi più grandi in futuro.

"Un'azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura". La Regione Campania cambia passo nella gestione della diffusione del granchio blu lungo le proprie coste."Poniamo in essere - dichiara l'assessora.

