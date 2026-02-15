Pesca gestione e diffusione del granchio blu | la Regione cambia passo 

La Regione ha deciso di intervenire sulla diffusione del granchio blu, dopo aver rilevato un aumento rapido della specie lungo le coste. Questa decisione nasce dalla preoccupazione di proteggere gli equilibri degli ecosistemi marini e di evitare problemi alle attività di pesca e acquacoltura. Per farlo, verranno avviati controlli regolari e studi scientifici mirati a mappare la presenza della specie e a valutare eventuali rischi concreti.

Un’azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura. La Regione Campania cambia passo nella gestione della diffusione del granchio blu lungo le proprie coste. «Poniamo in essere – dichiara l’assessora regionale alla Protezione civile, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Politiche di riforestazione, Tutela degli animali, Sport e Politiche giovanili della Campania, Fiorella Zabatta – un’azione preventiva fondata su dati scientifici, programmazione e responsabilità istituzionali. Non aspettiamo che il fenomeno diventi emergenza, come già accaduto in altre Regioni».🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo granchio alieno, Gonioinfradens giardi, sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra ricercatori e pescatori.

La legge di bilancio recentemente approvata alla Camera introduce sei misure dedicate a agricoltura e pesca, tra cui Zes, granchio blu e rifinanziamenti come la

