Tutto pronto per Lineapelle | Caccia ai nuovi mercati

Questa edizione di Lineapelle si presenta con il settore conciario più forte che mai, anche se le condizioni economiche restano difficili. Gli espositori sono in fila, pronti a mostrare le novità e a cercare nuovi mercati, nel tentativo di rilanciare un comparto che fatica a crescere. La fiera si conferma come il punto di riferimento per i professionisti che vogliono restare al passo e affrontare le sfide del momento.

Il banco di prova è importante. Una porta di accesso al nuovo e al possibile mentre tutt'intorno le condizioni congiunturali rimangono soggette a una contrazione che difficilmente non si rifletterà sullo svolgimento di un salone dove il settore conciario si presenta al completo nel suo ruolo di protagonista espositivo. La pelle resiste e guarda avanti. Da mercoledì prossimo a venerdì 13 Lineapelle celebrerà a Fiera Milano Rho la sua edizione numero 107 con 841 espositori provenienti da 32 Paesi. Oltre cento dal Comprensorio del Cuoio. Rispondendo alla necessità di attivare modelli di collaborazione questa edizione propone una nuova sinergia strategica.

