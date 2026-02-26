GPS 2026 | docente che ha già i 12 punti al 16 marzo può non richiedere la riserva Pillole di Question Time

26 feb 2026

Nel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata affrontata una questione relativa al calcolo del punteggio di servizio nelle GPS. L’attenzione si è concentrata sulla situazione di chi, alla data del 16 marzo, abbia maturato 166 giorni di servizio e si chieda se sia necessario inserire ulteriori periodi con riserva per raggiungere i 12 punti previsti per l’annualità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

