GPS 2026 | docente che ha già i 12 punti al 16 marzo può non richiedere la riserva Pillole di Question Time

Nel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata affrontata una questione relativa al calcolo del punteggio di servizio nelle GPS. L’attenzione si è concentrata sulla situazione di chi, alla data del 16 marzo, abbia maturato 166 giorni di servizio e si chieda se sia necessario inserire ulteriori periodi con riserva per raggiungere i 12 punti previsti per l’annualità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, si possono inserire con riserva anche i contratti fino al termine delle lezioni. Quando si avranno i 12 punti. Pillole di Question TimeNel question time del 17 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa...

GPS 2026: ci si può inserire con riserva per abilitazione in corso, ma nessun punteggio su sostegno. Pillole di Question TimeNel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata esaminata una...

Temi più discussi: Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026: anche i docenti di ruolo possono presentare domanda. Ma non tutti potranno accettare la supplenza; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?; GPS 2026/28: domande dal 23 febbraio.

Gps 2026, quanti docenti in graduatoria in ogni provincia? Le tabelle della Gilda Insegnanti Benevento – PDFL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata, è quindi possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.Come leggere la tabe ... tecnicadellascuola.it

Tabella titoli Gps 2026: tutto quello che c’è da sapere – SCARICA GLI ALLEGATIL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Sarà possibile inviare la domanda dal 23 febbraio al 16 marzo.Tra gli allegati dell’ordinanza c’è la tabella dei titoli, divisa per ordine ... tecnicadellascuola.it

Consiglio comunale approva delibere risarcimento danni, variazioni di bilancio e mozione. Giovedì Question Time Il Consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha approvato ieri sera, dopo la fase delle comunicazioni, le due delibere sul riconosci - facebook.com facebook

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata esaminata la procedura di scelta della regione per gli elenchi regionali. L’attenzione si è concent… x.com