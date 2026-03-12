Gole del Drago | piena improvvisa Soccorso Alpino salva

Un uomo è stato salvato dal Soccorso Alpino nelle Gole del Drago, dove una piena improvvisa del torrente Frattina a Corleone lo aveva lasciato intrappolato su un masso isolato. L'intervento di soccorso si è reso necessario dopo che la piena ha bloccato l'uomo in una zona difficile da raggiungere. Nessun altro coinvolgimento o danno è stato segnalato.

Un uomo è stato tratto in salvo dalle Gole del Drago, dove una piena improvvisa del torrente Frattina a Corleone lo aveva bloccato su un masso isolato. L’intervento tempestivo dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ha evitato che la vittima venisse travolta dall’acqua e dal fango. La scena si svolgeva nel cuore della Sicilia, dove la natura selvaggia delle gole presenta rischi reali non rispetta i limiti imposti dalla geografia locale. L’escursionista, un cittadino di Palermo, faceva parte di un gruppo che voleva osservare da vicino le cascate il cui volume era aumentato drasticamente a causa delle piogge recenti. Mentre i compagni rimanevano in sicurezza sulla sponda, lui scelse di avvicinarsi ulteriormente fino a raggiungere un grosso masso piatto rimasto scoperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

