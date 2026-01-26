I CSI tornano In viaggio | uno storico concerto a Villafranca di Verona

Il 31 agosto, alle ore 21, il Castello Scaligero di Villafranca di Verona ospiterà una tappa del Villafranca Festival 2026 con il concerto dei C.S.I.

Villafranca di Verona ospiterà una data particolarmente significativa del Villafranca Festival 2026. Il 31 agosto, alle ore 21, il Castello Scaligero accoglierà infatti il concerto dei C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti, tappa del nuovo tour “In viaggio”, che segna il ritorno sul palco di una delle formazioni più rilevanti della musica italiana degli ultimi decenni. A venticinque anni dal concerto di Montesole, tornano insieme Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Un ritorno che si carica di significati storici, artistici e simbolici, intrecciando memoria, musica e racconto collettivo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su villafranca tornano

Il 31 dicembre, Villafranca di Verona si prepara a vivere una serata di festa per l’arrivo del nuovo anno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su villafranca tornano

I C.S.I. tornano In viaggio: uno storico concerto a Villafranca di VeronaVillafranca di Verona ospiterà una data particolarmente significativa del Villafranca Festival 2026. Il 31 agosto, alle ore 21, il Castello Scaligero ospiterà infatti il concerto dei C.S.I. - Consorzi ... veronasera.it

C.S.I., morti a Mostar, risuscitati a MarzabottoUn tour coi biglietti a prezzi umani, due concerti in Mongolia, un film, forse una colonna sonora. I magnifici sei raccontano la reunion. Quel che doveva accadere è accaduto ... rollingstone.it

Under 17 Gold - Campionato 12a Giornata Pallac. Cerea - PSG Villafranca 70 - 71 (17-12, 40-28, 54-48, 70-71) Tornano al successo i nostri Under 17 Gold in una partita dai due volti in quel di Cerea. Ad una prima metà in cui Villa è passiva (9-7 al 6’), poco re - facebook.com facebook