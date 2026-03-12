Gloria Riggio presenta Periodi ipotetici al Consorzio Creativo

Al Teatro dell’Ovo e al Comune di Marcianise si terrà uno spettacolo di poesia orale e performativa intitolato “Periodi ipotetici”. L’evento fa parte della rassegna Nice 26, dedicata al teatro indipendente, e sarà presentato da Gloria Riggio. La rappresentazione si svolgerà nell’ambito di un progetto che promuove l’arte performativa e la poesia.

Il Teatro dell’Ovo e il Comune di Marcianise presentano, nell’ambito della rassegna Nice 26 dedicata al teatro indipendente, lo spettacolo di poesia orale e performativa intitolato “Periodi ipotetici”. L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, alle ore 21:00, presso la sede del Consorzio Creativo di Marcianise. La performance è scritta e interpretata da Gloria Riggio, con l’accompagnamento delle musiche originali composte da Fabio Schember. L’opera si configura come un’indagine poetica sui temi sociali e individuali, proponendo una riflessione collettiva su concetti quali la resistenza, il corpo e la violenza. Attraverso l’uso del dubbio come strumento d’analisi, lo spettacolo cerca di connettere i vissuti personali alle dinamiche del mondo esterno. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati "Rainbow - Memorie da una storia vera" al Consorzio CreativoIl palcoscenico del Consorzio Creativo di Marcianise si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi della stagione, inserito nella... Infortunio Bonny, gli ipotetici tempi di recupero del centravantidi Redazione Inter News 24Infortunio Bonny, vediamo gli ipotetici tempi di recupero del centravanti francese dopo l’infortunio patito nella giornata... Altri aggiornamenti su Gloria Riggio Temi più discussi: Periodi ipotetici, lo spettacolo di poesia per la rassegna Nice 26; Marcianise, Nice 26: poesia e musica in scena con Periodi ipotetici; Periodi Ipotetici in scena a Marcianise: poesia, musica e sperimentazione per la rassegna NICE 26. Gloria Riggio presenta Periodi ipotetici al Consorzio CreativoIl Teatro dell’Ovo e il Comune di Marcianise presentano, nell’ambito della rassegna Nice 26 dedicata al teatro indipendente, lo spettacolo di poesia orale e performativa intitolato Periodi ipotetici ... casertanews.it Periodi ipotetici di Gloria RiggioSarà la campionessa italiana di poetry slam 2023 Gloria Riggio, con lo spettacolo Periodi ipotetici, ad aprire lunedì... Sarà la campionessa italiana di poetry slam 2023 Gloria Riggio, con lo ... lanazione.it https://short.do/Ikg_S7 Ce. 'Periodi ipotetici': la rassegna Nice 26 porta a Marcianise la poesia orale e performativa di Gloria Riggio - facebook.com facebook