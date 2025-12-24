Infortunio Bonny, gli ipotetici tempi di recupero del centravanti.

Inter News 24 Infortunio Bonny, vediamo gli ipotetici tempi di recupero del centravanti francese dopo l’infortunio patito nella giornata di ieri. Il 2025 di Ange-Yoan Bonny, il possente attaccante francese distintosi in questa stagione per la straordinaria capacità di protezione della palla e sponda per i compagni, si chiude in anticipo. Durante una delle ultime sessioni di allenamento ad Appiano Gentile, la punta ha riportato una leggera distorsione al ginocchio sinistro, infortunio che lo terrà ai box per la delicata sfida contro l’Atalanta in programma domenica 28 dicembre. I tempi di recupero e il piano di rientro. 🔗 Leggi su Internews24.com

