Rainbow - Memorie da una storia vera al Consorzio Creativo

Questa sera il Consorzio Creativo di Marcianise si anima con uno spettacolo molto atteso. Si tratta di “Rainbow - Memorie da una storia vera”, inserito nel cartellone del festival di teatro indipendente Nice 26. La location si riempie di spettatori pronti a vivere una serata dedicata al teatro di qualità.
Il palcoscenico del Consorzio Creativo di Marcianise si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi della stagione, inserito nella cornice del festival di teatro indipendente Nice 26. Sabato 14 febbraio, alle ore 21.00, andrà in scena “Rainbow - Memorie da una storia vera”.🔗 Leggi su Casertanews.it
