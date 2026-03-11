Messina 50enne Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate nella sua casa arrestato ex compagno Santino Bonfiglio - VIDEO

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Messina, con numerose ferite da arma da taglio. L’ex compagno, anch’egli coinvolto nella vicenda, è stato arrestato. L’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico per precedenti reati contro la persona, è stato portato in custodia. La polizia sta indagando sulla dinamica dei fatti.

L'uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona, avrebbe utilizzato un coltello con un manico nero nascosto poi nelle zone limitrofe Daniela Zinnanti di 50 anni è stata trovata morta nella serata del 10 marzo nella sua abitazione di via Lombardia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

