La solidarietà ha il volto, il sorriso, le parole e il calore degli operatori e dei volontari dell’ unità di strada viareggina che quest’anno ha distribuito per Natale una settantina di doni a chi vive ai margini della nostra società. Pacchi regalo che raccontano il volto del Natale solidale, perché l’atmosfera del Natale e delle festività che accompagnano l’arrivo del nuovo anno e della Befana non è fatta soltanto di luci, colori, vetrine vestite a festa, grandi alberi che arredano la città, ma è fatta anche e soprattutto di piccoli gesti all’apparenza, che invece si trasformano in grandi gesti che donano sorrisi, calore umano e un segno di speranza anche a quelle persone che hanno smarrito il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I doni del cuore per gli "ultimi". L’iniziativa dell’unità di strada per il dormitorio e la mensa

Il Natale è fatto di piccoli gesti che scaldano il cuore La consegna dei doni e le decorazioni della nostra struttura sono il modo con cui proviamo a portare un po’ di luce ai nostri ospiti e alle loro famiglie. Fondazione Clotilde augura a tutti un Natale sereno - facebook.com facebook