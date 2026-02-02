Arezzo si prepara di nuovo per il MenGo Music Fest. La 22esima edizione si terrà dal 14 al 18 luglio nel Parco il Prato, attirando ancora una volta migliaia di appassionati. Gli organizzatori hanno annunciato i nomi degli artisti che saliranno sul palco nella serata finale del 18 luglio, creando grande attesa tra il pubblico. La manifestazione, ormai un classico dell’estate toscana, torna con tanta musica e un organizzazione che promette di non fallire.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – MENGO MUSIC FEST è pronto a tornare per la sua 22esima edizione: dal 14 al 18 luglio 2026 nella splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, per quello che ormai da più di vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. Viene svelata oggi la line-up della serata conclusiva del festival, sabato 18 luglio, che accoglierà sul palco come headliner i cani: dopo il successo del tour autunnale nei club (tutte sold-out), la band torna in tour per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell'estate italiana. Prima di loro sul palco Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta DJset e Myd Live. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mengo, ufficiali i nomi della serata conclusiva del 18 luglio

Argomenti discussi: Il Mengo slitta per i Mondiali. Pesca ancora tra i big di Sanremo. Nel mirino Brancale e Morandi jr.; Il Mengo slitta per i Mondiali Pesca ancora tra i big di Sanremo Nel mirino Brancale e Morandi jr.

Mengo 2026 dal 14 al 18 luglio al Prato, chiudono I CaniQuattro serate ad ingresso gratuito e una a pagamento. Paco Mengozzi punta Fulminacci, Dito nelle Piaga, il figlio di Gianni Morandi Tredici Pietro, Mara Sattei, Serena Brancale, Maria Antonietta e Co ... msn.com