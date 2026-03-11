Via Ranieri non è stata privatizzata, ma sono state avviate alcune sperimentazioni per contenere il traffico. Negli ultimi tre anni, si sono verificati solo sei incidenti sulla strada, un numero molto basso rispetto alla media. La scelta di intervenire con misure restrittive deriva da preoccupazioni legate alla sicurezza urbana e al rischio di incidenti elevato.

"Via Ranieri non è stata privatizzata, se abbiamo deciso di fare varie sperimentazioni per limitare il traffico è esclusivamente per un problema di sicurezza urbana e il rischio incidenti molto alto". Evidentemente il vicesindaco e assessore con delega alla mobilità urbana Giovanni Zinni parla di una via diversa da quella al centro di una serie di provvedimenti richiesti dai residenti. Dati alla mano, negli ultimi 3 anni e 2 mesi in via Ranieri si sono verificati, dati alla mano, 6 incidenti rilevati dalla polizia locale, di cui soltanto la metà con feriti. L’anno più "vivace" sotto questo profilo è stato il 2025 con 4 incidenti, mentre l’anno precedente ce n’erano stati la metà e nel 2023 addirittura zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Via Ranieri non è privatizzata". Ma il numero di incidenti è minimo. Appena sei negli ultimi 3 anni

Articoli correlati

Comunità iraniana in Italia raddoppiata negli ultimi sei anniL’Italia è il secondo Paese europeo per numero di residenti con cittadinanza iraniana: sono 23.

Via Ranieri: "privatizzata": rebus autorizzatiVia Ranieri e il divieto di transito deciso dall’amministrazione comunale rischiano di creare polemiche e contrasti.

Tutto quello che riguarda Via Ranieri

Temi più discussi: Chi saranno gli autorizzati al transito in via Ranieri? Giovanni Zinni: Ce lo dirà la sperimentazione; Via Ranieri non è privatizzata. Ma il numero di incidenti è minimo. Appena sei negli ultimi 3 anni; Chi saranno gli 'autorizzati' al transito in via Ranieri? Giovanni Zinni: 'Ce lo dirà la sperimentazione'; Via Ranieri aperta anche ai residenti più vicini.

Chi saranno gli autorizzati al transito in via Ranieri? Giovanni Zinni: «Ce lo dirà la sperimentazione»L'assessore alla Mobilità ha spiegato anche che i residenti sono tutti coloro che abitano nella via e chi vi confina ... anconatoday.it

Il Comitato di via Ranieri esce allo scoperto: tutti i perché delle modifiche alla viabilità richieste al ComuneCon un importante quanto minuzioso comunicato, il CvR spiega ai cittadini anconetani tutte le criticità della zona, alcune delle quali si protraggono da decenni ... anconatoday.it

Chi saranno gli "autorizzati" al transito in via Ranieri Giovanni Zinni: «Ce lo dirà la sperimentazione» x.com

Cena Spettacolo Omaggio A MASSIMO RANIERI VIC'STREET via G.Martucci 44-Napoli info 081-662423 #poesia #roserosse #serataspeciale #seratanapoletana - facebook.com facebook