sono passati dieci anni da quando enzo ceccotti interpretato da claudio santamaria ha trasformato il fango del tevere in leggenda

A dieci anni esatti dalla sua uscita, la maschera improvvisata di Enzo Ceccotti riappare sul grande schermo. Il film che ha ridefinito i confini del genere in Italia, Lo chiamavano Jeeg Robot, torna nelle sale come evento speciale nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2026. Non una semplice replica, ma una versione rimasterizzata in 4K che restituisce brillantezza all’ opera prima di Gabriele Mainetti. Un decennio dopo, quell’incrocio tra l’estetica dei manga giapponesi e il crudo realismo della periferia romana mantiene intatta la sua forza, offrendo una seconda vita al primo vero cinecomic d’autore prodotto nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

