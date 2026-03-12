Gli Idonei dei concorsi della Regione audizione in via Gentile | Serve scorrimento graduatorie

Gli idonei dei concorsi della Regione Puglia hanno partecipato questa mattina a un'audizione in Commissione consiliare Personale, dove hanno richiesto lo scorrimento delle graduatorie. Il Comitato degli idonei ha evidenziato la sospensione delle assunzioni, sottolineando l'incertezza normativa e di programmazione che li riguarda. La discussione si è concentrata sulla necessità di chiarimenti e sulla richiesta di interventi per facilitare l'accesso alle posizioni vacanti.

La Regione ha assunto, in tutto, circa 1200 unità di personale. Oltre ai 700 vincitori sono stati 500 gli idonei, con 2.400 persone complessivamente collocate sugli 8mila idonei Sospesi "in una situazione d'incertezza normativa e di programmazione". Il Comitato Idonei dei Concorsi della Regione Puglia ha preso parte, questa mattina, all'audizione in Commissione consiliare Personale proprio per fare chiarezza sul futuro di chi chiede lo scorrimento delle graduatorie e il riconoscimento dei propri diritti. Nel corso della riunione svoltasi nell'aula del Consiglio, coordinata dal presidente Cosimo Borraccino, è stato audito il direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione della Regione, Ciro Imperio.