Concorsi pubblici niente diritto automatico per gli idonei nei concorsi | lo scorrimento delle graduatorie resta una scelta discrezionale

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 gennaio 2026, ha precisato che gli idonei nei concorsi pubblici non hanno diritto automatico all’assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie. La scelta di proseguire con questa procedura rimane dunque di natura discrezionale, evidenziando come il diritto all’assunzione non sia garantito per chi non ha ottenuto il posto vincente.

Concorsi e taglia-idonei: nuovo DM per ampliare le deroghe - idonei" nei concorsi pubblici rappresenta un tema complesso e discusso nell'ambito della selezione e del reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

CONCORSI PUBBLICI 2026: il nuovo anno si apre con una valanga di bandi. Oltre 10.000 posti pubblicati nell'ultima settimana di dicembre Opportunità per diplomati e laureati Per molti concorsi: potrebbe bastare 1 sola prova a quiz

Nel 2026 piovono #Concorsi pubblici.

