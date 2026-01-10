Concorsi pubblici niente diritto automatico per gli idonei nei concorsi | lo scorrimento delle graduatorie resta una scelta discrezionale
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 gennaio 2026, ha precisato che gli idonei nei concorsi pubblici non hanno diritto automatico all’assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie. La scelta di proseguire con questa procedura rimane dunque di natura discrezionale, evidenziando come il diritto all’assunzione non sia garantito per chi non ha ottenuto il posto vincente.
La Corte di Cassazione ha ribadito con ordinanza n. 417 del 4 gennaio 2026, che i candidati idonei non vincitori nei concorsi pubblici non possono vantare un diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
