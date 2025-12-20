Scorrimento graduatorie concorso PNRR | prima i vincitori poi gli idonei nei limite del 30% dei posti Pillole di Question Time

Nel question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata fornita una spiegazione dettagliata sulla gestione delle graduatorie concorsuali legate al PNRR. L’attenzione si è focalizzata sulle modalità di scorrimento previste dopo l’espletamento del concorso PNRR 3 e le prossime immissioni in ruolo, con particolare riferimento agli idonei del primo bando. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'intenzione è snellire e razionalizzare le procedure di scorrimento, impedendo l’accumulo di graduatorie eccessivamente estese e spesso valide per molti anni. - facebook.com facebook