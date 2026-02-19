quentin la sinistra non taglia i ponti col partito degli estremisti e frigna

Quentin Deranque, studente di matematica di 23 anni, è morto a causa di un linciaggio avvenuto una settimana fa a Lione. La polizia ha arrestato undici persone sospettate di aver partecipato all’aggressione, avvenuta dopo tensioni tra gruppi di estrema destra e antifascisti. La vicenda ha acceso discussioni sulla presenza di estremisti nel panorama politico locale. La destra, invece, non ha rotto i contatti con i gruppi più radicali, alimentando le polemiche sulla linea adottata dai partiti tradizionali. La vicenda continua a far discutere in città.

Sono undici le persone fermate dalla polizia per il linciaggio che una settimana fa ha causato la morte di Quentin Deranque, studente di matematica di 23 anni e militante della destra identitaria lionese. Tra queste due ragazze di una ventina d’anni, sospettate di aver fornito agli autori del pestaggio un alloggio o un luogo di rifugio, ma soprattutto due collaboratori del deputato della France insoumise (Lfi) Raphaël Arnault. Favrot, secondo quanto riferito al Figaro da una fonte vicina all’inchiesta, non solo era presente durante l’agguato, ma avrebbe anche inferto i colpi mortali assieme ad altri cinque fermati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

